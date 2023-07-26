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        Malatya'da jandarma ormanlık alan ile baraj göllerinde denetim yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:16
        Malatya'da jandarma ormanlık alan ile baraj göllerinde denetim yaptı

        MALATYA (AA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve boğulma olaylarını karşı önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan orman, mesire ve ağaçlandırma alanlarında orman yangınlarına yönelik alınan tedbirler kapsamında kolluk faaliyeti yapıyor,

        Jandarma, dron destekli 2 asayiş timiyle orman, mesire yerleri ile ağaçlık alanlarda kontrollerini sürdürdü.

        Ekipyler ayrıca yaz mevsiminde boğulma olaylarının artması nedeniyle baraj ve su kanallarında, jandarma ekipleri önleyici kolluk faaliyeti icra etti.

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