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        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:03
        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

        Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğü ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen turnuvaya İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar katıldı.

        İki grup halinde lig usulü olarak gerçekleştirilen turnuvada 10 takım ve 110 çocuk mücadele etti. Grup müsabakalarında A grubunu lider tamamlayan Düztarla KK ve B grubunun lideri Güneyce KK final müsabakasında karşı karşıya geldi. Final maçında Düztarla KK'yı 5 - 3 mağlup eden Güneyce KK turnuvayı şampiyon tamamladı.

        Final müsabakasının ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi. Şampiyon olan takıma kupasını Kale Belediye Başkanı Murat Koca taktim etti.

        Ayrıca turnuvaya katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kale İlçe Emniyet Amiri Necmettin Budancamanak, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Kale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, vatandaşlar ve gençler katıldı.

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