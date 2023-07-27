Deprem bölgesinde sıcak hava etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, sıcaklık gölgede 40 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimileri de havuzda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın gelecek günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtti.

- Malatya

Malatya'da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih etti.

Battalgazi ilçesindeki Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gelen bazı vatandaşlar, gölgelik alanlardaki kameriyelerde vakit geçirdi.

Kimi vatandaşlar ise gölette deniz bisikleti sürerek serinlemeye çalıştı.

- Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü, termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, yöre insanı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

- Kilis

Kilis'te de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Akpınar mesire alanına giden bazı vatandaşlar, soğuk suda serinlemeye çalışırken, tarlada çalışan çiftçiler ise şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.