Malatya'da gerçekleştirilen çapraz karaciğer nakliyle 7 hasta sağlığına kavuştu

MALATYA (AA) - Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen çapraz karaciğer nakilleriyle 7 hasta sağlığına kavuştu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde son bir yılda, Türk akademisyenlerin geliştirdiği "Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Algoritması" ile eşleşme sonrası çapraz karaciğer nakli gerçekleştirilen 7 hasta şifa buldu.

Enstitüde düzenlenen basın toplantısında konuşan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Malatya'da canlı çapraz karaciğer nakillerini gerçekleştirdiklerini söyleyerek "Canlı donörü uygunsuz olan birtakım hastalara, çapraz nakil sayesinde bir organ sunma şansına sahip oluyoruz. Böylece bu insanlar karaciğer nakli veya diğer organ nakliyle hayata dönebiliyor. 2022 yılında dörtlü çapraz nakil, daha sonra 25 Nisan 2023'te üçlü çapraz nakilleri yaptık. Bugün 7 hastayı sizle paylaştık, 7 hastamız hastalıklarından kurtuldu." diye konuştu.

Çapraz karaciğer nakli gerçekleştirilen hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Yılmaz, "Temennimiz Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapılan bu işlem gerekli kabulleri görür, hastalarımıza daha fazla faydalı oluruz. Daha fazla insana organ nakli yapma şansını sunarız." ifadesini kullandı.

Çapraz nakil olan 55 yaşındaki Kemal Atılgan, sağlığına kavuştuğunu belirterek "Şu an son derece iyiyim, şu an bir sıkıntı yok, diğer nakil olan arkadaşlarda da yok. Herkesin daha fazla insana hayat vermesi için çapraz nakile davet ediyorum." dedi.

Donör Esra Koç da 25 Nisan'da ameliyatın gerçekleştiğini hatırlatarak "Halk arasında doğru bilinen yanlışlar var, halk arasında, donör olduktan sonra yarım insan olunuyor, ameliyattan sonra ameliyattan önceki yaşama devam edilmiyor gibi. Bunlar kesinlikle yanlış. Şu an çok iyiyim, sadece 3 ay daha takmam gereken korsem var." diye konuştu.

Ali Güner de 32 yaşında nakille sağlığına kavuştuğunu dile getirerek "30 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Kadavra listesine alındım, kadavra bulamadık, çapraz nakile yöneldik. Nakil oldum, şu an çok sağlıklıyım, nakli herkese öneririm." ifadesini kullandı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise çalışmalarda yer alan sağlık personeline teşekkür ederek bu uygulama sayesinde hastaların yeniden yaşama tutunmalarının sağlandığını söyledi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da 2019'da aynı anda 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 operasyonu aynı anda gerçekleştirdiklerini, çapraz karaciğer nakliyle bu süreci devam ettirdiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da böyle güzel bir toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.