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        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:44
        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı 49 DD 241plakalı otomobille, Malatya-Kayseri kara yolu Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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