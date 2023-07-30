Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Turgut Temelli Caddesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu F.K, yaralandı, şüpheli M.B ise asayiş ekiplerince yakalandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli M.B, işlemleri için emniyete götürüldü.