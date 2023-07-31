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        Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:47
        Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre ve önleme çalışmaları kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

        Kent girişinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan minibüste 29 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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