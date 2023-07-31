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        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:54
        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

        Yakınca Mahallesi Karaaslan Sokak'taki bir sitedeki apartmanın boya ile tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda binanın dış cephe boya ve tadilatında çalışan M.E.Ş, A.A. ve Yunus Tam yaralandı.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Yunus Tam müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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