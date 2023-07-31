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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:54
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

        Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yol arama ve kontrol noktasında şüpheli aracı durduran ekipler, araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle yaptığı aramada, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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