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        Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:00
        Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı

        MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı kentteki çadır kentlerin tamamının bugün itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

        Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yapımı süren polisevinin inşaatında incelemede bulunan Şahin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiği polisevinin yıl başına hazır olacağını planladıklarını söyledi.

        Deprem sürecinde konaklama tesislerin önemli olduğunu gördüklerini ifade eden Şahin, "Sağlam kamu binaları bizim için elzem. Sağlam binalar yapacağız, yaşanması muhtemel felaketlerde bu binalar bizim can simidimiz olacak." dedi.

        İhtiyaçların karşılanması doğrultusunda depremzedelerin artık sosyal tesisler, yurtlar, spor salonlarında kalmadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Bugün itibarıyla Malatya'da çadır kentlerimiz bitmiştir, son çadırımızı da bugün kaldırdık. Depremin ilk günlerinde vatandaşımıza çadır vermek için mücadele ederken, 'çadır yok' feryatlarını dindirmeye çalışırken, sonra 'çadır kurduk' diye sevinirken, 6. ay gelmeden biz çadırları kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü çadırların yerine konteynerler verdik, kira isteyene de kira verdik. Her bir vatandaşımız kira desteğine ya da konteynerine kavuşmuş durumda. Bu bizim için mutluluk verici."

        Şahin, Gelinciktepe ve İkizce'de yapılan deprem konutlarının hızla yükseldiğini sözlerine ekledi.

        Şahin'e Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren eşlik etti.

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