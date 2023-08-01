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        Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:47
        Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren genç hayatını kaybetti.

        Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisindeki sulama göletine serinlemek için giren Abdullah Çiçek (19) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Mustafa Katipoğlu'nun da yer aldığı kurtarma ekibinin 2,5 saatlik çalışması sonucu Çiçek'in cesedi bulundu.

        Gelinciktepe mevkisindeki şantiyede çalıştığı öğrenilen Çiçek'in cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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