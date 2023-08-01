Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        DOSYA HABER - Malatya'da depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan esnaf konteynerde ticarete devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:06
        DOSYA HABER - Malatya'da depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan esnaf konteynerde ticarete devam ediyor

        MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da esnaf, kurulan yaklaşık 3 binin üzerindeki geçici iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

        AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının beşinci bölümünde Malatya'da konteyner çarşılarda sürdürülen ticari faaliyetler ele alındı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ağır ve orta hasar oluştu.

        Kent merkezinde kurulan konteyner çarşılara yerleşen esnaf şehrin eski günlerine dönmesi için çalışıyor.

        Esnaf, devletin tahsis ettiği konteynerlerde satış yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kentin ekonomisini yeniden canlandırmak için gayret gösteriyor.

        - "İşlerimiz iyi"

        Esnaf Murat Fidan, AA muhabirine, depremlerde iş yerlerinin yıkılması ve ağır hasar görmesi nedeniyle kent ekonomisinin zayıfladığını söyledi.

        İşlerine konteyner çarşıda devam ettiklerini anlatan Fidan, "Şu an bulunduğumuz konumda işlerimiz iyi, iş konusunda kaygım olmadı. Kent merkezinde binaların inşası ne kadar hızlı biterse o kadar iyi olur. Eğer bu iş bitmezse biz Malatya'yı kaybederiz. Giden insanların hızlı şekilde dönebilmesi için kentin hızlı şekilde bitirilmesini talep ediyoruz."

        - "Hamdolsun gören geliyor"

        Ayakkabıcı Halil Kılıç da kent merkezinde Şemsiye Sokak'ta bulunan iş yerinin yıkıldığını, yaklaşık 3 aydır kendilerine tahsis edilen konteynerde hizmet verdiklerini aktardı.

        Konteynerde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, "Kuradan ismimiz çıkar çıkmaz apar topar işimize koyulduk. İşlerimiz çok şükür iyi. 25 yıllık mağazam, belli müşteri kitlemiz vardı. Hamdolsun gören geliyor." dedi.

        - "Felaketin üstüne elbette ki bereket geliyor"

        Sevgi Gür de eşiyle inşaat malzemesi sattığını, iş yerlerinin yıkılmasıyla konteynerde hizmet verdiklerini anlattı.

        Memleketin tez vakitte toparlanmasını temenni ettiklerini belirten Gür, "Bin şükür, çalışıp uğraşıyoruz. Memleketimize baktıkça hala üzülüyoruz ama toparlanmamız lazım. Kendimizi, memleketimizi bir an önce toparlamamız lazım." diye konuştu.

        Kozmetik ürünleri satan Bedriye Eren ise işlerinin eskisi gibi olmadığını ancak her şeye rağmen şükrettiklerini dile getirerek "Depremde birkaç iş yerimiz yıkıldı. Çok şükür, işimiz yürüyor. Yine de çok şükür, hiç yoktan burası iyi burası, hiç olmayabilirdi. İşimizi bir şekilde yürütüyoruz. Hayat devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binalar, patlatılarak yıkılacak
        Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binalar, patlatılarak yıkılacak
        Serinlemek için gölete giren işçi, boğuldu 
        Serinlemek için gölete giren işçi, boğuldu 
        Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı
        Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı
        Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı