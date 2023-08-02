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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:07
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler yaptı.

        Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Madak, Vali Hulusi Şahin ile görüştü, şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra down sendromlu bireylerin çalıştığı "Gülen Yüzler Kafe"ye giden Madak, burada gençlerle sohbet etti.

        Madak, burada yaptığı açıklamada, Malatya'da depremin izlerinin silinmeye başladığını gördüklerini söyledi.

        Yaşanan acıların, kayıpların unutulamayacağını ancak insanların normal hayatlarına dönmeye çalıştığını belirten Madak, "İnsanların devletimize olan inancı, Cumhurbaşkanı'mıza olan gönül bağları, inancı çok kıymetli. Onları bence en büyük umutlandıran ve bu süreci en iyi şekilde atlatmalarını sağlayan Cumhurbaşkanı'mıza inançları. Çünkü onlar da biliyorlar, bu enkazı başta Cumhurbaşkanı'mız ve devletimiz kaldıracak ve bu şehirleri, bunların izlerini Cumhurbaşkanı'mız, devletimiz silecek. Burada devlet, millet el ele." dedi.

        Eksiklerin, ihtiyaçların olduğunu ancak gerçek anlamda gayret eden, emek sarf eden devlet ve bürokratlarının olduğunu vurgulayan Madak, "Valisi, kaymakamı, milletvekili, siyasetçisi herkes burada tek yürek, bu ülkenin, Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması için çalışıyor. Herkes bunun farkında. Bence kıymetli olan bu. İnşallah bu süreci çok kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü devlete inanç tam." diye konuştu.

        Madak, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2030 yılının engelsiz vizyonuyla biz istiyoruz ki engellilerimizin bütün potansiyellerini en yüksek şekilde kullanmalarını sağlasınlar. Politikalarımızı bu vizyon doğrultusunda şekillendiriyoruz. Onlara da fırsat verildikçe neleri başarabildiklerini görüyoruz. İşte en son olimpiyatlarda inanılmaz göğsümüzü kabarttılar. 86 özel gereksinimli sporcumuz yurt dışına gitti ve 16'sı ülkemizin bayrağını göndere çekerek 16 madalya aldı. Bu yavrularımızın hem sosyalleşmesi açısından hem de topluma tam katılım sağlamaları açısından bu tarz çalışmaları, programları önemli buluyoruz ve politikalarımızı bu noktada şekillendiriyoruz."

        Madak, iki gün boyunca kentte ziyaretlerde bulunacak.

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