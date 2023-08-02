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        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:32
        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        MALATYA (AA) - Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 12 kilo 500 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 12 kilo 500 gram skunk bulundu.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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