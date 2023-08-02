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        Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:26
        Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, kadın jandarma astsubaylar depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi.

        Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

        Kadın astsubaylar, Akçadağ ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler ile çocuklarına sosyal destek sağladı.​​​​​​​

        Jandarma personeli, konteyner kentlerde çocuklara da çeşitli hediyeler vererek düzenledikleri etkinliklerle onların güzel vakit geçirmelerine katkı sundu.

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