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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:33
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

        MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kent ziyaretinde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Madak, Rönesans Konteyner Kenti ziyaret etti, burada depremzedelerle bir araya geldi.

        Konteyner kentteki Psikososyal Destek Merkezi'nde de incelemede bulunan Madak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Özel gereksinimli bireyler için kurulan "Down Sendromlu ve Otizmli Aileler Sokağı”nı gezen Madak, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

        Madak, daha sonra konteyner kentte bulunan Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti, aşure dağıttı.

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