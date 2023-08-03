Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bakan Ersoy, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Malatya Valisi Hulusi Sahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.
Bakan Ersoy daha sonra ilçede Millet Bahçesi Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.
Çocuklarla yakından ilgilenen ve konteynerde yaşayan afetzedelerle görüşen Bakan Ersoy, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.