UNDP, Malatya'daki küçük ve orta işletmelere hibe desteği sağlayacak

MALATYA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, küçük ve orta ölçekli işletmelere hibe desteği verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaret etti.

Vinton, deprem sonrası kentte yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Gürkan'dan bilgi alarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için 700 bin dolar hibe kredi desteği vereceklerini belirtti.

Tüm dünyada felaketlerin sayısının arttığını aktaran Vinton, şöyle devam etti:

"Boyutları itibariyle Türkiye’deki felaket çok büyük. Bu boyuttaki bir felaketten sonra toparlanma uzun vadeli sürdürülebilir ve kalıcı müdahaleler yapılması gerekiyor. İmkanlarımız dahilindeki kaynakları bu bölgeye aktarmak için bir seferberlik başlattık. Bizim için yerel öncelikler ön plandadır. Yerel önceliklerin tespitinde özellikle yerel yönetimler belediyeler en işlevsel organizasyonlar. Bundan dolayı sizin yönlendirmelerinize açığız. Malatya için 700 bin dolar tanımlanmış bir bütçesi olan bir hibe programı başlatacağız. 10 ya da daha az sayıda çalışanı olan mikro işletmeler için 700 bin doları dağıtmayı planlıyoruz. Hesaplamalarımıza göre 300-350 firmaya ulaşabilecek bir rakam."

Bunun dışında özellikle konteyner kentlerde yangın felaketi olmasına karşı ara sokaklara girebilecek küçük bir itfaiye aracı temin ettiklerini belirten Vinton, "Bunlar elbette yeterli değil. Engelliler içinde mevcut olan alanın genişletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için planlamalar yapmaktayız. Ekiplerimiz gayet uyumlu bir şekilde çalışmaktalar. Taziyelerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir felaket. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı deprem bölgelerine aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, "Kendi yaralarımızı sarmanın gayreti içerisinde hareket ederken UNDP ve benzeri kuruluşlarında bu yaraların sarılmasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.