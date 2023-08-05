Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        UNDP, Malatya'daki küçük ve orta işletmelere hibe desteği sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNDP, Malatya'daki küçük ve orta işletmelere hibe desteği sağlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, küçük ve orta ölçekli işletmelere hibe desteği verilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaret etti.

        Vinton, deprem sonrası kentte yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Gürkan'dan bilgi alarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için 700 bin dolar hibe kredi desteği vereceklerini belirtti.

        Tüm dünyada felaketlerin sayısının arttığını aktaran Vinton, şöyle devam etti:

        "Boyutları itibariyle Türkiye’deki felaket çok büyük. Bu boyuttaki bir felaketten sonra toparlanma uzun vadeli sürdürülebilir ve kalıcı müdahaleler yapılması gerekiyor. İmkanlarımız dahilindeki kaynakları bu bölgeye aktarmak için bir seferberlik başlattık. Bizim için yerel öncelikler ön plandadır. Yerel önceliklerin tespitinde özellikle yerel yönetimler belediyeler en işlevsel organizasyonlar. Bundan dolayı sizin yönlendirmelerinize açığız. Malatya için 700 bin dolar tanımlanmış bir bütçesi olan bir hibe programı başlatacağız. 10 ya da daha az sayıda çalışanı olan mikro işletmeler için 700 bin doları dağıtmayı planlıyoruz. Hesaplamalarımıza göre 300-350 firmaya ulaşabilecek bir rakam."

        Bunun dışında özellikle konteyner kentlerde yangın felaketi olmasına karşı ara sokaklara girebilecek küçük bir itfaiye aracı temin ettiklerini belirten Vinton, "Bunlar elbette yeterli değil. Engelliler içinde mevcut olan alanın genişletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için planlamalar yapmaktayız. Ekiplerimiz gayet uyumlu bir şekilde çalışmaktalar. Taziyelerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir felaket. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı deprem bölgelerine aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Gürkan ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, "Kendi yaralarımızı sarmanın gayreti içerisinde hareket ederken UNDP ve benzeri kuruluşlarında bu yaraların sarılmasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Malatya'da traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü öldü
        Malatya'da traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü öldü
        Kuru kayısı, depremden etkilenen Malatya'ya yaklaşık 436 milyon dolar gelir...
        Kuru kayısı, depremden etkilenen Malatya'ya yaklaşık 436 milyon dolar gelir...
        Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın
        Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na k...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na k...
        Bakan Ersoy: Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağı...
        Bakan Ersoy: Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağı...
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem