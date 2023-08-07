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        Depremlerde evi ağır hasar alan "asırlık çınar", konteynerde hayatına devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:06
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        Depremlerde evi ağır hasar alan "asırlık çınar", konteynerde hayatına devam ediyor
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        MALATYA(AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki evi ağır hasar alan 106 yaşındaki Hamit Çiftlik, ailesiyle birlikte kendisine verilen konteynerde hayatına devam ediyor.

        Merkez Battalgazi ilçesindeki Acıbadem Konteyner Kentte yaşamını idame ettiren Hamit Çiftlik, AA muhabirine, 106 yıllık ömründe daha önce de çok kez deprem yaşadığını ancak bu afetin diğerlerine benzemediğini söyledi.

        Deprem olunca evin üzerine yıkılacağını düşündüğünü belirten Çiftlik, "Deprem olunca ben yatakta oturuyordum. Baktım ev sallanıyor. Umudum kesildi, Allah'a yalvardım. Üç kez ev gidip geldi. Biran ev üzerime yıkıldığını altında kaldığımı düşündüm. Takdiri ilahi yiyecek içeceğimiz varmış, sağız." dedi.

        Konteynerde mutlu olduğunu, her türlü ihtiyaçlarını karşılandığını belirterek, kendilerine destek olan yetkilere teşekkür eden Çiftlik, şöyle konuştu:

        "Burada iyiyim. Allah devletimizden razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Devletimize zeval vermesin. Burası bizim evden iyi bunu biz inkar etmiyoruz. Allah onlara bereketli ömür versin kazalardan, belalardan esirgesin. Ufak depremler oldu çoğunu gördüm de böyle deprem olmadı. Ama bu deprem büyük bir deprem 50 bin kişi öldü. Hem can gitti hem mal gitti."

        Babasıyla konteyner kentte yaşayan Ali Rıza Çiftlik ise konteynerde babasıyla yaşadığını belirterek, babasının da konteynerkentteki insanlarla güzel vakit geçirdiğini aktardı.

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