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        Malatya'da asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:59
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        Malatya'da asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde asfalt yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Malatya-Elazığ kara yolu Kumluyazı Mahallesi mevkisinde Salih K. yönetimindeki 73 SB 645 plakalı asfalt yüklü tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı.

        Aracını durduran sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunu çift yönlü trafik akışına kapattı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu.

        Kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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