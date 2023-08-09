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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:09
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti:
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        MALATYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'nın kuru kayısı ihracatını artırmak istediklerini belirterek, "Malatya'mızın kayısıdan elde ettiği yaklaşık 650 milyon dolara erişen bir ihracat geliri var ama hedefimiz, bunu inşallah hızla 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak." dedi.

        Malatya'da Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, depremler sonrası Malatya'nın sanayi, üretim, istihdam ve ihracatını hızla ayağa kaldırmak için büyük gayret içinde olduklarını söyledi.

        Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çaba gösterdiğini belirten Kacır, şöyle konuştu:

        "Dört koldan, KOSGEB eliyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın yatırım teşvikleriyle kurduğumuz yeni sanayi bölgeleri, sanayi siteleriyle ve aynı zamanda bölgesel kalkınma projeleriyle Allah'ın izniyle Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracak, bu bölgede çarkların hızla yeniden dönmesini sağlamaya dönük adımlarımızı atıyor olacağız. Bu içinde bulunduğumuz merkez bizim için çok önemli. Zira Malatya'nın ticaretinde, Malatya'nın ekonomisinde kayısının çok özgün, özel bir yeri var. Malatya'mızın kayısıdan elde ettiği yaklaşık 650 milyon dolara erişen bir ihracat geliri var ama hedefimiz, bunu inşallah hızla 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Bunun için daha fazla ticaretin imkanlarını, AR-GE imkanlarını, ihracat imkanlarını geliştirmeliyiz."

        Bakan Kacır, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde firmaların araştırma ve geliştirme imkanı olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Toplam 300 bin metrekarelik bir ticari kompleksten bahsediyoruz. Kayısı Dünya Ticaret Merkezi, bunun 12 bin metrekarelik alanını oluşturuyor. Aynı zamanda kuru kayısı, lisanslı depolama merkezi yine önemli bir yatırımımız. Kuru kayısının arz süresini uzatmak için lisanslı depolama çalışmalarını çok önemli, çok değerli görüyoruz. Bu anlayışla 5 bin ton kapasiteli, 13 milyon avroluk bir depolama yatırımını da yine bölgede gerçekleştirmiş olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Büyükşehir Belediyemizin öncülük ettiği bu yatırımlara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki deprem bölgemizi ayağa kaldıracak olan, istihdama, üretime, yatırıma, ihracata dönük adımlardır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu adımlarımızı hızlandıracağız. Bölgeyi hem yeni sanayi alanlarıyla buluşturacağız hem yıkılan ya da ağır hasar görmüş sanayi sitelerimizi yeni sanayi siteleriyle ikame edeceğiz."

        Sanayici ve KOBİ'lere destek sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Önümüzdeki dönemde 450 milyon dolarlık bir Dünya Bankası kaynağını hızla sahaya yansıtacağız. KOBİ'lerimize uygun koşullarda temin edecekleri bir finansman imkanı sunmuş olacağız." diye konuştu.

        Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti, partililerle görüştü.

        Kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'na da giden Kacır, burada esnafla sohbet etti.

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