Bakan Kacır, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi

MALATYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kacır, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında kentteki sanayicilerle istişare toplantısında buluştu.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da katıldı.
Ayrıca organize sanayi bölgesindeki bir cam fabrikasında incelemelerde bulunan Bakan Kacır, yetkililerden bilgi aldı.