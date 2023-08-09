Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da 4 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 4 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Malatya'da iki kamyonet, otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğünde V.Ö. idaresindeki 44 ES 141 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 42 AD 882 plakalı minibüs ve M.G. kontrolündeki 44 EB 879 plakalı kamyonet ile İ.A. idaresindeki 23 DE 677 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.T. ve M.Y.G. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        Bakan Kacır, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi
        Bakan Kacır, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi
        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı
        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı
        Bakan Kacır, Malatya'da depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesini gezdi...
        Bakan Kacır, Malatya'da depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesini gezdi...
        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silin...
        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silin...