Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
MALATYA (AA) - Malatya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.S. (26), idaresindeki 44 EF 343 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi havaalanı yolunda S.Ö. (45) yönetimindeki 44 ACL 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan E.S. (15) yaralandı.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan S.Ö'yü bulunduğu yerden çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.