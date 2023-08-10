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        GÜNCELLEME - Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:02
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
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        GAZİANTEP (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

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