Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

        Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi. Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

        Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda ailesiyle sabahlayan Ramazan Benli, AA muhabirine, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Benli, "Deprem olduğu esnada parktaydık, oturuyorduk. Sarsıntının şiddetinden dolayı eve gidemedik, burada sabahladık. Daha önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybımız olduğu için tedirgindik. Aileden 8 kişi kaybettik. Bugün de eve girmeyi düşünmüyoruz. Televizyondaki açıklamalara göre tedbir amaçlı bugün de buradayız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!

        Benzer Haberler

        MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (6)  
        MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (6)  
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)
        GÜNCELLEME - Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ