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        Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:43
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        Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremlerin ardından bazı vatandaşlar geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

        Yeşilyurt ilçesinde dün saat 16.39'da 4,8, 16.40'ta 4,5 ve 18.18'de 4,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi.

        Deprem korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

        Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda ailesiyle sabahlayan Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

        Sıcaklıklardan şikayet ederken tekrar depremle karşılaştıklarını belirten Yılmaz, "Artçılar başlayınca kendimizi parklara, açık alanlara attık. Parkta gece sabaha kadar kalıyoruz. Sabahları tekrar evlerimize gidip ihtiyaçlarımızı giderip akşam saatlerinde tekrar parka geliyoruz." dedi.

        Sarsıntılar devam edince parkta çadır kurduklarını anlatan Nuh Demirci ise evlerine gitmek için depremlerin durmasını beklediklerini ifade etti.

        İsmet Demir de evlerinin hafif hasarlı olduğunu ancak korkudan parkta sabahladıklarını kaydetti.

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