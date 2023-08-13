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        Malatya'da ağır hasarlı bina yıkımındaki iş kazasında 1 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:22
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        Malatya'da ağır hasarlı bina yıkımındaki iş kazasında 1 işçi yaralandı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

        Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi Arpacı Sokak'ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı yapıldığı sırada binanın duvarı iş makinesinin üzerine düştü.

        Kazada iş makinesi operatörü A.K, ayağından yaralandı.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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