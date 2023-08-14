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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:22
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içerisinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 58 kilo 343 gram skunk, 20 gram kubar esrar, 58 gram toz esrar, 125 gram metamfetamin, 6,41 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 499 sentetik hap ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıkça, 22'si de şube müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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