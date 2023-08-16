Malatya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. (62) idaresindeki 44 AK 223 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Elemendik mevkisinde H.Ç. (60) yönetimindeki 26 GE 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan H.Ç, M.B, S.B, Z.Ç, ile R.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.