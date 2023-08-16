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        Malatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:13
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        Malatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi
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        MALATYA (AA) - Malatya'da salça kovasına gizlenmiş ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yapılan istihbarat çalışması sonucu bir şüphelinin batı illerinden kente şehirler arası otobüs terminaline salça kovası içerisine gizlenmiş silah gönderdiğini belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, otobüsün bagajındaki salça kovasının içerisine gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 1 şüpheli hakkında işlem yaptı.

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