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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:27
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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde 2018'de tamamlanan ve depremde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 12 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 160 kilogram patlayıcı, 1900 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çevre güvenliği açısından enkazın yola düşmemesi için binaların biri sağ, diğeri sol tarafa yıkılacak şekilde patlatıldı.

        Vatandaşlar da çalışmaları izledi.

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