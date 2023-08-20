Malatya'da Doğantepe Mahallesi'nin yolları asfaltlandı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nin yollarını asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallenin sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Akçadağ ilçesine bağlı mahallelerde asfalt çalışmalarını tamamladıklarını, MASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından sonra Doğantepe'nin de üst yapılarına geçtiklerini aktardı.

Demir, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını yaparak vatandaşların sıkıntılarını giderdiklerini belirtti.

Yol çalışması için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Hacı Hamza Doğan, geçen yıl mahallenin altyapısının yenilendiğini, içme suyu deposu yapıldığını anlattı.

Doğan, şimdi de yollarının asfaltlandığını ifade ederek, teşekkür etti.