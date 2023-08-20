Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Doğantepe Mahallesi'nin yolları asfaltlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Doğantepe Mahallesi'nin yolları asfaltlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nin yollarını asfaltladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallenin sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Akçadağ ilçesine bağlı mahallelerde asfalt çalışmalarını tamamladıklarını, MASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından sonra Doğantepe'nin de üst yapılarına geçtiklerini aktardı.

        Demir, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını yaparak vatandaşların sıkıntılarını giderdiklerini belirtti.

        Yol çalışması için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Hacı Hamza Doğan, geçen yıl mahallenin altyapısının yenilendiğini, içme suyu deposu yapıldığını anlattı.

        Doğan, şimdi de yollarının asfaltlandığını ifade ederek, teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Malatya'da beton santralinde çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da beton santralinde çıkan yangın söndürüldü
        Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılıyor
        Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılıyor
        Battalgazi ilçesindeki ot yangını söndürüldü
        Battalgazi ilçesindeki ot yangını söndürüldü
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Hastane duvarları depremzede çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor
        Hastane duvarları depremzede çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor
        Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
        Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor