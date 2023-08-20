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        Malatya'da düğün konvoyundaki üç otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 20:25
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        Malatya'da düğün konvoyundaki üç otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, düğün konvoyundaki üç otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bostanbaşı Mahallesi Barguzu mevkisinde, düğün konvoyunda seyreden M.K. (55) yönetimindeki 44 DS 668 plakalı otomobil ile V.Ç. idaresindeki 34 EVY 306 ve U.S'nin kullandığı 02 BA 390 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada yaralanan M.K ile Y.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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