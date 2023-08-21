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        Malatya'da 1 haftada 19 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:55
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        Malatya'da 1 haftada 19 araç trafikten men edildi
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        MALATYA (AA) - Malatya'da trafik denetimlerinde 1 haftada 19 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kara yollarında trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 25 bin 216 araç kontrol edildi, çeşitli ihlallerden 4 bin 159 araca cezai uygulandı, 19 araç trafikten men edildi.

        Farklı güzergahlarda yapılan Aşırı Hız Denetimlerinde (radar) ise hız sınır ihlali yaptığı tespit edilen 1386 araca ceza uygulandı, seyir halindeki 560 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

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