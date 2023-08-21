Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 12 şişe bandrolsüz alkollü içki, 5 elektronik sigara, 80 paket bandrolsüz sigara, 11 soğutucu/soğuk hava üfleyicisi, 33 kayıt dışı cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 6 akıllı saat, 12 adaptör, 12 USB kablo ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.