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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:04
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 12 şişe bandrolsüz alkollü içki, 5 elektronik sigara, 80 paket bandrolsüz sigara, 11 soğutucu/soğuk hava üfleyicisi, 33 kayıt dışı cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 6 akıllı saat, 12 adaptör, 12 USB kablo ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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