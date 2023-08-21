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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:06
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içerisinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 8,66 gram skunk, 1,58 gram kubar esrar, 6,62 gram kokain, 866 sentetik ecza, 15,61 gram metamfetamin, 9,49 gram sentetik kannabinoid ile 3 bin 905 lira ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 14'üne "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan" işlem yapıldı.

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