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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 20:57
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluştu
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        MALATYA (AA) - Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kette yıkım yapan firma temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkım ihalesini alan yüklenici firmalarla gerçekleştirilen toplantıda, şu kararlar alındı:

        "Yıkımı gerçekleştiren firmalar tarafından yıkım sahasında hiçbir şekilde enkaz ayrıştırması yapılmayıp, geçici depolama sahalarında ayrıştırma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın enkazdan çıkan toz gibi unsurlardan etkilenmemesi için yıkım yapılan alanda yeteri kadar sulama aracı bulundurulması ve kesintisiz sulama yapması zorunludur. Yıkım yapılan sahada sözleşmede taahhüt edilen miktarda iş makinası araç ve gerecin bulundurularak yıkım işleminin gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Firmaların mevzuat çerçevesinde idarece belirlenen hususlara uymaları kararı alınmıştır."

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