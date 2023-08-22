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        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:02
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        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim veriliyor
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        MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, depremzede çocuklar yaz spor okullarında moral buluyor.

        Battalgazi Belediyesi ile hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hem de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, yaz aylarını sportif etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla 18 branşta yaklaşık 10 bin çocuğa eğitim veriliyor.

        Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentte büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

        Kentteki binaların depremde hasar görmesinin yanında, insanlarda depremlerin travmalara neden olduğunu belirten Güder, şöyle konuştu:

        "Depremlerden yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda ciddi anlamda etkilendi. Çocukların psikolojisini düzeltmek için belediye olarak yaklaşık 18 branşta faaliyete geçirdiğimiz yaz okullarını gençlerimize kazandırdık. Basketbol, tekvando, karate, tenis, satranç, tenis, voleybol gibi 18 branşta çocuklarımızı sporla buluşturmak, yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak ve psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'müz birlikte çalışıyoruz. On binlerce çocuk yaz okullarından faydalanıyor. Ara sıra gelen öğrenciler olduğu gibi sürekli gelen öğrencilerimiz var. Belediye olarak hedefimiz ilçemizde okuyan tüm çocuklara ulaşmak. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz."

        - "Çocukların severek geldiğini görüyoruz"

        Yaz okullarındaki kurslara katılan öğrencilerin okul döneminde yetenekli oldukları spor branşında kendilerini geliştireceklerini anlatan Güder, "Hafta sonları yetenekli öğrencilerimizi burada kursa tabi tutarak, çocukları geleceğe hazırlama noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaz okullarında çocukların yetenekli oldukları spor branşlarını da belirliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde çocukların severek geldiğini, faaliyetlere katıldığını görüyoruz. Çocukların psikolojilerinde ciddi farklılaşma olduğunu, hayata daha pozitif baktıklarını müşahede ediyoruz. Bu durum da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

        Yaz okullarına devam eden 12 yaşındaki Abdulsamet Karagöz ise güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Depremlerden etkilendik ama burada basketbol oynayarak kötü enerjimizi atıyoruz." şeklinde konuştu.

        Depremzede 7 yaşındaki Defne Çiçek de sportif faaliyetlere katıldığı için mutlu olduğunu anlatarak, "Tenis, basketbol ve voleybol oynuyorum. Eğleniyoruz, iyi vakit geçiriyoruz. Hocamı seviyorum. Hocam bize antrenman yaptırıyor, bizi çalıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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