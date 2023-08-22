Malatya Valisi Yazıcı, konteyner kentlerde depremzedeleri ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Ersin Yazıcı, geçici barınma merkezlerinde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların yerleştiği Samanköy Konteyner ile Rönesans Konteyner Kenti ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Osman Kural, Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Latif Okyay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker'den brifing alan Yazıcı, daha sonra Rönesans Konteyner Kentte, otizm ve down sendromlu çocuklar için oluşturulan eğitim alanını ve Toprak Ana Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yazıcı, otizm ve down sendromlu çocuklar için oluşturulan eğitim alanı ile Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nce yapılan üretim faaliyetlerinin çocukların ve kadınların moral ve motivasyonuna katkı sunduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu, devamının sağlanması gerektiğini kaydetti.