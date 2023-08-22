Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yazıcı, konteyner kentlerde depremzedeleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:13 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yazıcı, konteyner kentlerde depremzedeleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Malatya Valisi Ersin Yazıcı, geçici barınma merkezlerinde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların yerleştiği Samanköy Konteyner ile Rönesans Konteyner Kenti ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Yardımcısı Osman Kural, Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Latif Okyay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker'den brifing alan Yazıcı, daha sonra Rönesans Konteyner Kentte, otizm ve down sendromlu çocuklar için oluşturulan eğitim alanını ve Toprak Ana Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Yazıcı, otizm ve down sendromlu çocuklar için oluşturulan eğitim alanı ile Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nce yapılan üretim faaliyetlerinin çocukların ve kadınların moral ve motivasyonuna katkı sunduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu, devamının sağlanması gerektiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı
        MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı
        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim...
        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim...
        Malatya'da 34 hırsızlık aydınlatıldı, 9 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da 34 hırsızlık aydınlatıldı, 9 şüpheli tutuklandı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluş...
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluş...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı