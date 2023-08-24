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        GÜNCELLEME- Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:03 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:03
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        GÜNCELLEME- Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

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