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        Malatya'da içme suyu için 40 kilometrelik ana isale hattı çalışması başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:54
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        Malatya'da içme suyu için 40 kilometrelik ana isale hattı çalışması başladı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bulanıklaşan ve yeniden eski haline dönen Malatya'nın içme suyu kaynağı Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nden kente içme suyu getirecek yeni ana isale hattının birinci etap yapım çalışmaları başladı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya içme suyu ana isale hattı birinci kısım yapım çalışmalarını inceledi.

        Gürkan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde inşa edilecek 20 bin tonluk ana dağıtım deposuna kadar yapılacak 8 bin 500 metrelik içme suyu ana isale hattı çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

        Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana isale hattının 1980'li yıllarda yapıldığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

        "Kaptajımız 1200 rakımda. 1050 metre yükseklikte 20 bin tonluk su deposu yapılıp HES kurulup elektrik üretimi de sağlanacak. Böylece hem vatandaşımıza su temini sağlayıp hem de elektrik üretimi yapacağımız bir depo inşa ediyoruz. Su kayıp kaçaklarının fazla olduğu bu hatta depremle beraber arızalar da artmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmelerde burada yaklaşık 1,5-2 milyar lira civarında bir yatırım planlandı. Bunun yaklaşık 300 milyonluk kısmı ihale edildi. 1600'lük çelik borularla 1200 rakımlı kaptajdan suyun 1050 rakımlı depoya getirilmesi için hat inşa ediliyor. Buradan da Malatya'mıza su temini sağlanacak. Başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert de buradaki eski çelik hatların miadını doldurduğunu belirterek, "Kullanım ömrünü tamamlamış olan bu hatta depremlerle birlikte birkaç yerde patlamalar yaşandı. Yaklaşık 40 kilometrelik bu isale hattıyla eskimiş isale hattını baştan yenileyeceğiz. Bu projemizle bölgedeki kayıp kaçak oranını da en aza indireceğiz." ifadelerini kullandı.

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