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        Malatya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:11 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:11
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        Malatya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        MALATYA (AA) - Malatya'da, seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

        Kütahya'dan Van istikametine giden ve 35 yolcusu bulunan 06 CNH 747 plakalı otobüs, Akçadağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti, yolcular indirildi.

        Bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

        İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

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