Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da OSB'de çıkan yangınlar söndürüldü

        Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da OSB'de çıkan yangınlar söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        2. OSB 6. Cadde'deki bir fabrikanın çatı kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araç, 18 personelle müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen yangında, fabrikanın çatı kısmında bulunan güneş enerji panellerinde zarar oluştu.

        Yine OSB'nin arıtma tesisinin atık su borularını döşeme çalışması sırasında borular alev aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir vinç tamamen yandı, bir miktar boru zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarıyla bir araya...
        Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarıyla bir araya...
        SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU TUTUŞAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ; O ANLAR K...
        SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU TUTUŞAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ; O ANLAR K...
        Malatya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Seyir halindeyken motoru tutuşan yolcu otobüsü alev topuna döndü; o anlar k...
        Seyir halindeyken motoru tutuşan yolcu otobüsü alev topuna döndü; o anlar k...
        MHP Darende İlçe Başkanı Altun, yeniden seçildi
        MHP Darende İlçe Başkanı Altun, yeniden seçildi
        Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali başladı
        Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali başladı