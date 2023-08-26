Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 70'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yemek, bal, kavun ve pekmez yarışmaları düzenlendi.

Darende Belediyesince düzenlenen festival kapsamında, belediye sosyal tesislerinde yöresel yemeklerle ilçede üretilen ürünlerin yarışması yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, etkinlikte, festivalin çok renkli anlara sahne olduğunu belirterek emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı İsa Özkan ise yarışmalara katılan kadınlara ve üreticilere teşekkür etti.

Darende'nin zengin yemek kültürünün olduğuna değinen Özkan, "Zengin mutfak kültürümüzün yanı sıra bereketli topraklarıyla ilçemizde çok kaliteli kekik balı ile aromasıyla nam salmış kavun yetiştiriyoruz. Bu değerlerimize hem sahip çıkıyoruz hem de üreticilerimizi burada onurlandırıyoruz. Çok keyifli etkinliklere imza attık. İnşallah bu yarışmalarımızı gelecek yıl daha geniş ve daha büyük organizasyonlarla yapacağız." diye konuştu.

Eski AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da festivalin sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak yarışmalara katılanlara teşekkür etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise festivallerin birlik ve beraberliği sağladığını bildirdi.

Öte yandan festival kapsamında iş insanı Mehmet Ali Gökduman'a ait Türkiye'nin yerli otomobili Togg vatandaşların beğenisine sunuldu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve hediyeler verildi.