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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:54 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:01
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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

        Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 14 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Uzman 104 kişilik ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı binalar, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 200 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.

        Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.

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