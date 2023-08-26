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        Malatya'da depremzede çocuklara karate eğitimi veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:56
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        Malatya'da depremzede çocuklara karate eğitimi veriliyor
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate eğitimi veriliyor.

        Yeşilyurt Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi, depremin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla afetzede çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor.

        Bu kapsamda Bostanbaşı Konteyner Kent'te açılan kursta depremzede çocuklar karate öğreniyor.

        Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Muhammed Kemal Gülşen, AA muhabirine, konteyner kentte depremzede çocuklara karate eğitimi verdiklerini söyledi.

        Eğitime yoğun ilginin olduğunu ifade eden Gülşen, "Eğitimlerimiz yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Karate kursu eğitimlerine yoğun ilgi var. Zor şartlarda olsa amacımız burada kalan çocuklarımıza karate ve spor bilincini kazandırmak, çocuklarımızın geleceği için biz hep buradayız." dedi.

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