Malatya'da depremzede çocuklara karate eğitimi veriliyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate eğitimi veriliyor.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi, depremin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla afetzede çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda Bostanbaşı Konteyner Kent'te açılan kursta depremzede çocuklar karate öğreniyor.

Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Muhammed Kemal Gülşen, AA muhabirine, konteyner kentte depremzede çocuklara karate eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitime yoğun ilginin olduğunu ifade eden Gülşen, "Eğitimlerimiz yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Karate kursu eğitimlerine yoğun ilgi var. Zor şartlarda olsa amacımız burada kalan çocuklarımıza karate ve spor bilincini kazandırmak, çocuklarımızın geleceği için biz hep buradayız." dedi.