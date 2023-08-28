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        Malatya'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:55
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        Malatya'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi
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        MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında Malatya'daki konteyner kentte etkinlik gerçekleştirildi.

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Bulut Gençlik Merkezinde müzik eğitimi alan öğrenciler proje kapsamında Beydağı Konteyner Kent'te depremzede çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler ilgi gördü.

        Gençlik merkezi halkoyunu ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlikte depremzede gençler ve çocuklar şarkı ve türküler eşliğinde eğlendi.

        Etkinlik, gençlik merkezi gönüllüleri tarafından açılan stantta çocuklara yüz boyaması ve pamuk şekeri ikramıyla sona erdi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

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