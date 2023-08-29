Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 15 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 15 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremler sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda mal güvenliği ile asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve alanda görünür olarak caydırıcılık görevinin yerine getirilmesi amacıyla son bir hafta içerisinde kent merkezinde sabit ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 17 bin 774 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranması bulunan 39 kişi yakalandı, 12 tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 247 fişek, 8 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Öte yandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da depremzede çiftçilere arpa ve saman desteği
        Malatya'da depremzede çiftçilere arpa ve saman desteği
        Malatya'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi
        Malatya'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi
        Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu
        Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu
        Malatya'da taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Malatya'da taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı