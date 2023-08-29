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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:25
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 54 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 765 deste sigara sarma kağıdı, 7 kilogram dökme nargile tütünü, 20 kilogram gümrük kaçağı açık tütün, 2 sigara dolum makinesi, 11,5 litre el yapımı alkol, 10 av tüfeği ile 2 bin 744 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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